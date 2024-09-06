お得なドリンクでした全6商品の販売終了JR東海リテイリング・プラスは2024年8月29日、同社のオンライン販売サイト「JR-PLUSオンラインショップ」でのプライベートブランド飲料6商品の販売を終了すると発表しました。東海道新幹線（画像：写真AC）。対象商品は次の通りです。・旅茶房静岡茶500ml 24本入り・旅茶房静岡茶280ml 24本入り・旅茶房ほうじ茶500ml 24本入り・MontFuji500ml 24本入り・AROMA EXPRESS CAFE ブラック2