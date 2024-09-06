中国の「漢服」ブーム、２７年に約２４２億元の市場規模を開拓陝西省西安市東部にある漢服交易センターの展示販売サービスセンターで、漢服を購入する観光客。（5月7日撮影、西安＝新華社記者/孫正好）【新華社北京9月6日】中国では漢民族の伝統衣装「漢服」が新たなトレンドとなりつつある。市場調査会社の艾媒諮詢（iiメディアリサーチ）によると、中国の「漢服」市場規模は拡大を続け、2023年は144億7千万元（1元＝約20円）、