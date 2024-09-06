【W杯2026アジア最終予選】日本代表 7−0 中国代表（9月5日／埼玉スタジアム2002）【映像】マークを外して超絶ドフリーからのヘッド弾目を疑うほどのドフリーだった。日本代表の遠藤航が、CKのチャンスで完璧に相手のマークをかわし強烈なヘディングシュートを叩き込んだ。これにはファンも「何でこんな綺麗なドフリーwww」「周りの