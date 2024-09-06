【W杯2026アジア最終予選】日本代表 7−0 中国代表（9月5日／埼玉スタジアム2002）【映像】スライディングをジャンプ＆股抜きでかわした決定的瞬間極上のテクニックで魅了してみせた。日本代表の久保建英が相手のスライディングタックルを軽やかにかわしてみせると、瞬時の判断で相手の股を抜く圧巻の技術に、ファンも「やっぱり久保君のプレ