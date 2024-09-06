【AFP＝時事】英国のウィリアム皇太子（Prince William）は5日、ホームレス問題に関するアート展を訪れた。顔にはひげがあり、公の場での披露は初めてとなった。ひげとホームレス問題、どちらも同皇太子にとっての関心事だ。チャールズ国王（King Charles III）の後継者であるウィリアム皇太子は先月、妻のキャサリン皇太子妃（Catherine, Princess of Wales）と共にオンラインの動画に登場し、パリ五輪に出場した英国のアスリー