【W杯2026アジア最終予選】日本代表 7-0 中国代表（9月5日／埼玉スタジアム2002）日本が誇る天才レフティーが衝撃的な高評価を受けた。サッカー日本代表は9月5日、ワールドカップ2026アジア最終予選の第1節で中国代表して7-0で大勝。中でもMF久保建英は4ゴールに絡む大活躍を演じ、海外サイトの選手採点でもチームトップだった。【映像】久保建英が「ズドンッ」ゴラッソの瞬間久保は大事なW杯アジア最終予選の初戦で、3-4-2-1