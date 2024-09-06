9月6日、18歳の誕生日を迎えられた秋篠宮家の長男・悠仁さま。悠仁さまの大学進学をめぐっては、根強く囁かれている「東大進学説」への反対意見がネット署名サイトで1万件を超える異例の事態となっているほか、天皇家の長女・愛子さまの人気の高まりを背景とする「愛子天皇待望論」も止まないままだ。われわれは次代の天皇に何を求めるのか。「週刊文春」に掲載された特集「悠仁さまご成年『私はこう考える』」を公開す