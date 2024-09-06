北海道・大雪山国立公園で登山道をパトロール中の巡視員がヒグマに遭遇し、追いかけられ約3mの距離まで迫られた。巡視員はクマ撃退スプレーを構えつつ後退し、クマは最終的に藪へ逃げて巡視員も無事。クマ撃退スプレーを使わなかった巡視員の判断について、関係者は「マニュアル通り」と評価した。突然現れた体長約1mのヒグマ北海道で3日午前10時頃、人に向かって来る野生のヒグマがカメラに捉えられた。体にカメラを付けた巡視員