イングランド・プレミアリーグで最も裕福なクラブの一つであるマンチェスター・ユナイテッドの選手に支払われている給与の額が明らかになった。『Daily Mail』によれば、マンチェスター・ユナイテッドにおける2024-25シーズンの給与額は以下の通りだという。カゼミロ：週給37.5万ポンド（年俸およそ36.5億円）ブルーノ・フェルナンデス：週給37.5万ポンド（年俸およそ36.5億円）マーカス・ラッシュフォード：週給35万ポンド（年俸