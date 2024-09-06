パラリンピック2024 ゴールボール男子視覚障害 決勝（6日、パリ南アリーナ）パラリンピックのゴールボール男子が初の金メダルに輝きました。ゴールボールは“静寂の格闘技”とも言われ、目には視覚を遮るアイシェードがつけられ、鈴の入ったボールを投げゴールを狙っていくスポーツです。鈴の音だけを頼りにボールを止める神経が研ぎ澄まされたスポーツとなります。日本は準決勝で東京パラリンピックで銀メダルの中国相手に13-5