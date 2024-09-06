巨人・育成の平山功太が「来年支配下いけるだろ」巨人の“新生”出現の予感だ。育成・平山功太外野手が5日、ジャイアンツ球場で行われたイースタン・リーグのロッテ戦で“プロ初安打”を記録した。6回に代打で途中出場すると、石川歩投手からレフトへヒットを放った。ファンからは「今後が楽しみ」「1軍でやってほしい」などの声が上がっている。平山は2023年育成ドラフト7位で巨人に入団。プロ1年目の今季は主に3軍での出場が