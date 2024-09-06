◆園田６日目（９月６日）《下原理》２勝を加えて１３３勝。ディスラプター（２Ｒ）に力が入る。「道中スムーズに走れば」（◎）。スマートコマンダー（７Ｒ）も「距離延長で」（◎）。エイシンシュトルム（１０Ｒ）は「このメンバーを相手にどこまで戦えるか」（○）。インテンシーヴォ（１１Ｒ）も「中距離戦であまり結果が出ていないのが気になる」（○）。テーオーパーソナル（６Ｒ）は「勝ち上がりでどこまで」（○）。