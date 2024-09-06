【一番くじ アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」VOLUME 3】 2025年1月中旬 発売予定 価格：1回800円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』VOLUME 3」を2025年1月中旬に発売する。価格は1回800円。 本製品では、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく」より、結束バンドのメンバー「後藤ひとり」、「伊地知虹夏」、