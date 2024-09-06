自動車メーカーの力帆科技、８月の完成車販売３０・８％増力帆科技のバッテリー交換可能な新エネ車の生産現場。（資料写真、北京＝新華社配信）【新華社北京9月6日】中国の自動車・オートバイメーカー、力帆科技（集団）が3日に発表した8月の完成車販売台数は前年同月比30.8％増の4121台、うち新エネルギー車（NEV）は20.8％増の1827台だった。1〜8月の完成車販売台数は前年同期比26.2％増の3万2302台、うち新エネ車は11.1％減