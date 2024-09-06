お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（53）が5日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。お中元をめぐる発言をした“その後”を明かした。大吉は7月18日の放送で、お中元のマンゴーについて言及。「わがままなこと言っていいですか？」と前置きし「マンゴーいらん」とぶっちゃけ。妻が宮崎出身のため、よく届くそうだが「開けたら一刻も早くやん。うちの嫁さんがある夏、マンゴーもらいすぎて1時間で3つ食べ