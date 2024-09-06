自民党小泉進次郎元環境相（43）は6日、東京都内で記者会見し、自民党総裁選（12日告示、27日投開票）への立候補を正式に表明した。【写真まとめ】出馬する?しない?自民党総裁選「候補者」たち小泉氏は憲法改正について戦後初めての国民投票を目指す考えを示し、憲法への自衛隊明記などを改憲項目として挙げた。「直接、国民の皆さんの声が聞きたい」と述べた。【森口沙織】