静岡大学は子どもが自分自身のメンタル面の不調を素早く見つけ、対応策を考えることができるシステム「こころのリスク診断」を開発し、9月から試験的に導入すると発表しました。 【動画】子ども自らメンタルの不調把握、対応考える「こころのリスク診断」 静岡大とKENTEMが開発＝静岡 「こころのリスク診断」を開発したのは、静岡大学教育学部の塩田真吾准教授の研究室と、ソフトウェアの開発・販売を手掛ける企業「建設システム