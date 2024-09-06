タレントの若槻千夏（40）がデビュー以来、23年間所属したプラチナムプロダクションを退所して、独立したことを発表した。毒舌を武器にバラエティー番組の女王として君臨してきた彼女に、思わぬ逆風が吹き始めているという。【写真】激変し続けた若槻千夏、過去HP掲載のプロフィール写真ほか埼玉県出身の若槻は17歳の時に渋谷109でスカウトされ、2001年にグラビアアイドルとして芸能界デビュー。2003年には『クイズ！ヘキサゴ