©️ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 今日はこれから超久々のテレビニュースを担当します。 残暑厳しい中、これまた超久々のスーツでの出勤。 汗ふいて、眉毛書いて（笑）しっかりやります。 芦沢誠