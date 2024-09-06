「パリ・パラリンピック、車いすテニス女子ダブルス決勝」（５日、ローランギャロス）上地結衣（３０）＝三井住友銀行、田中愛美（２８）＝長谷工コーポレーション＝組が、決勝で前回大会優勝のオランダのペアに３時間の死闘を制し、この種目で日本勢初となる金メダルに輝いた。オランダ勢の９連覇を阻んだ歴史的勝利はＮＨＫＥテレで中継され、解説を務めたのが四大大会通算２８勝で、パラのシングルスでは０８年北京、１２