結婚していてもモテる人はいるもの。とはいえ、既婚者だとわかっていたら、まともな女性は近づきませんよね。つまり、夫に近づいてくるのはまともな価値観ではない女性ばかりです。ここではそんな、夫を狙う同僚女子のドン引きした行動を紹介します。手作り弁当を作ってくる「夫の同僚女性は入社時から夫を狙っていたようで、なんと夫に手作りの弁当を作ってきたんです。もちろん、同僚女性は夫が既婚者だということを知っています