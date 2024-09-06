カニの水揚げ日本一を誇る鳥取県境港市で6日、今季のベニズワイガニの初水揚げと初競りがあった。来年6月いっぱい漁期が続く。初水揚げされたベニズワイガニ=2024年9月6日午前6時3分、鳥取県境港市、渡辺翔太郎撮影初水揚げされたのは、約30キロのベニズワイガニが詰め込まれたケースが約1千個。初競り式で、境港カニ水揚げ日本一PR実行委の越河彰統会長は「ベニズワイガニは、境港で全国の過半数を水揚げしており、基幹産業の