Netflixで配信中の『となりのMr.パーフェクト』。本作は、チョン・ヘイン初のロマンティックコメディ主演作で、ヒロインがチョン・ソミンとあり、配信直後よりNetflixランキング上位入り常連となっている。本稿では、第5話、第6話を中心にご紹介したい。 参考：『となりのMr.パーフェクト』の破天荒ヒロインに夢中！振り回す役が似合うチョン・ソミン 本作は、隣同士に住む幼なじみが30代で再会し、互いに恋心