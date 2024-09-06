壱番屋が６日ぶりに反発した。５日に発表した８月度の月次情報によると、既存店売上高は前年同月比１５．８％増と２ケタの伸びを示した。上昇率の高さは昨年９月以来の大きさとなった。同社は今年８月１日より「カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋」でベースカレーなどの値上げを実施したが、同月の客数は前年同月比２．０％増と２カ月ぶりに前年同月を上回った。値上げによる客離れを回避し、台風の影響を受けな