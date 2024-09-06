■すっぴん？素顔感あふれるNiziUマコ 【写真】デビュー当時を思い出す、NiziUマコの4年ぶりボブヘア NiziU（ニジュー）のMAKO（マコ）が、グループのInstagramを更新。オフ感満載な姿で登場した。 マコは9月5日、YouTubeで恒例の生配信企画『マコの1コマ』を実施。アップされた写真はこの配信時のもので、黒い半袖ニットを着用してオレンジのソファに座っている。写真ではすっぴんにも見える素顔感あふれた