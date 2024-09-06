日本サッカー協会（JFA）は９月５日、公式Xを更新。北中米ワールドカップのアジア最終予選、グループCの第１節終了時点の順位表を公開した。C組の１戦目で、日本は中国に７−０で勝利。また、バーレーンは１−０でオーストラリアを下し、サウジアラビアとインドネシアは１−１で引き分けた。この結果、首位に日本、２位にバーレーン、３位にインドネシアとサウジアラビアが並び、以下、オーストラリア、中国と続いている。【