元日本代表FWの城彰二氏が９月５日、自身のYouTubeチャンネルに最新コンテンツを投稿。同日に行なわれた北中米ワールドカップ・アジア最終予選の中国戦（７−０）を受け、今後の森保ジャパンを展望した。日本代表の中国戦の戦いぶりを称えた城氏は、この大勝が今後の戦いに良い影響を与えると語る。「最終予選、１位、２位でストレート通過なので、今回は問題は全くないと予想しているけど、まだ何が起こるか分からないのが最