ハウス食品は５日、九州にゆかりが深いとんこつ味の即席袋麺「うまかっちゃん」が今月１２日に誕生から４５周年を迎えることを記念して、特製どんぶりを発売した。白と黄色の２色を用意し、白には福岡タワーや太宰府天満宮など福岡の名所、黄色には「博多祇園山笠」の絵をあしらった。博多弁で「おいしい」を意味する「うまか」に愛らしい「ちゃん」を付けた商品名で１９７９年に発売し、累計販売数は約４０億８０００万食に上