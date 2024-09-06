【AFP＝時事】2026年サッカーW杯北中米大会（2026 World Cup）のアジア最終予選は5日、各地で試合が行われ、グループCのオーストラリアはホームでバーレーンに0-1で敗れ、まさかの黒星発進となった。豪北東部クイーンズランド（Queensland）州ゴールドコースト（Gold Coast）で行われたこの一戦で、オーストラリアは守備的なプレーを見せる相手に対して流動性を欠く中、77分にFWクシニ・イェンギ（Kusini Yengi）が相手へのハイ