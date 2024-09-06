女優の瀬戸朝香（47）が、4日Instagramを更新。長男が撮影・編集したという動画を公開し、多くの反響が寄せられている。【映像】井ノ原快彦にそっくりと話題の長男2007年に元V6で20th Centuryの井ノ原快彦（48）と結婚した瀬戸。14歳の長男と10歳の長女、2人の子どもを育てている。9月1日に更新したInstagramでは、「中学3年生になる息子。」とつづり、長男との2ショットを公開。身長が170cm近い瀬戸は、「間も無く身長抜か