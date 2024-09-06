Jackie Luna[ロサンゼルス ５日 ロイター] - バイデン米大統領の次男ハンター・バイデン氏は５日、１４０万ドルの脱税を問われた事件で９件の罪状全てについて有罪を認めた。公判は開かれず、１２月１６日に量刑が言い渡される。この日はロサンゼルスの連邦地裁で初公判が予定されていたが、予想外に主張を一転させた。これを受けて地裁は、最長１７年の禁錮刑と最高４５万ドルの罰金が科されると説明した。捜査協力と引き換え