日本戦で失点して肩を落とすサッカー中国代表【写真：ロイター】THE ANSWER

日本に大敗「中継見なくてよかった〜」中国人ファンの嘆き続出も

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 5日、W杯アジア最終予選で日本代表は中国代表に7-0で大勝した
  • 中国のシュートはたった1本で、中国人ファンからは嘆く声も続出
  • 「お金を払って中継を見なくてよかった〜」といった声も上がっていた
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