【モデルプレス＝2024/09/06】女優の伊藤沙莉が6日、NHK総合『あさイチ』（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に生出演。連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の共演者・スタッフからのコメントに号泣する場面があった。【写真】伊藤沙莉「虎に翼」リアルに号泣止まらなかったシーン◆伊藤沙莉「あさイチ」生出演で涙『虎に翼』クランクアップ後に出演した伊藤。『あさイチ』では、山田よね演じる土居志央梨ら