【モデルプレス＝2024/09/06】Hey! Say! JUMPの八乙女光が、5日放送の読売テレビ・日本テレビ系『ダウンタウンDX』（毎週木曜よる10時〜）に出演。MCでお笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功から結婚を祝福される場面があった。【写真】八乙女光、突発性難聴の療養期間を語る◆八乙女光、“お相手の名前は？”8月12日に一般人との結婚を発表した八乙女。早速、浜田から「結婚おめでとうございます！」と祝福されると、八乙女は椅子