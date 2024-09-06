川後陽菜 MADEINが５日、都内でデビュー記者会見を行った。【動画】MADEINの魅力を語る川後陽菜MADEINは、Kep1erのメンバーとして活動したMASHIROとYESEOと、LIMELIGHTのMiU、SUHYE、GAEUN、そして『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演したSERINA、NAGOMIの7人による新ガールズグループ。司会を務めた元乃木坂46の川後陽菜はMADEINの魅力を、ナゴミとセリナを除くメンバーがグループ活動を経験していることから「