日本テレビ「Friday’s EDGE（フライデーズエッジ）」（毎週金曜24時30分〜24時59分）で、LINEマンガ国内1,600万views以上（※2024年5月時点）、世界8カ国語で展開されている韓国の人気webtoon・web小説を原作にドラマ化した「私をもらって 〜追憶編〜」が8月30日（金）に最終回を迎えました。前田公輝さんと久保田紗友さんがW主演を務める本作。新シーズンである、「私をもらって〜恋路編〜」がHuluで先行配信中。今秋に地上波に