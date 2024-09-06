食楽web ●大阪にある食べログ百名店常連の人気ベーカリー『ル シュクレクール 北新地』。緑あふれるテラスで頬張る絶品パンはどれも魅力的。 大阪・北新地駅から徒歩5分。オフィスビルが乱立するエリアに突如現れる緑の小道を進んでいくと、食べログ百名店常連の人気ベーカリー『ル シュクレクール 北新地』が見えてきます。 開放的なガラス張りの店内には、ミ