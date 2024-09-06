５日午後１１時２０分頃、東京都渋谷区代々木の路上で、歩いていた区内の２０歳代女性が、近づいてきた男に包丁で切りつけられた。女性は後頭部や両手を切られ、全治約１か月の重傷。警視庁代々木署は５日、近くにいた中国籍の住所、職業不詳の男（１９）を傷害容疑で現行犯逮捕した。男は「人を殺したくてやった」と容疑を認めており、同署が詳しい経緯を調べている。発表によると、複数の通行人から「女の人が血まみれになっ