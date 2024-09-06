立憲民主党の泉健太代表（５０）は６日午前、党本部で記者会見し、７日告示の党代表選（２３日投開票）への立候補を表明した。出馬表明は、枝野幸男・前代表（６０）、野田佳彦・元首相（６７）に続き、３人目となる。泉氏は記者会見で「次の総選挙で我々は政権交代を目指す。私はその先頭に立つ」と述べ、再選に意欲をみせた。衆院選での野党共闘については「できる連携はやる」とする一方、「立憲民主党自身が自民党を上回る