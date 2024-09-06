俳優の佐藤寛太、塩野瑛久が6日、東京・茗荷谷のencounter galleryで劇団EXILE初の写真展『また今日が過ぎても』の取材会に参加した。【写真】カメラマンとしてのお気に入りショットを笑顔で公開する佐藤寛太＆塩野瑛久劇団EXILEとして初開催の写真展で、81点を展示（うち日替わり展示が10点）。写真家の武井宏員に加え、佐藤、塩野も撮影に参加し、“劇団EXILE”のリアルを公開する。普段は個々に活動を行うメンバーが一同に