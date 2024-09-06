SUGOCAが佐世保まで来た！10月3日にエリア拡大JR九州と佐賀県・長崎県は2024年9月4日、ICカード「SUGOCA」のサービスを西九州エリアに拡大すると発表しました。佐世保線の817系電車（画像：写真AC）。現在、長崎本線でSUGOCAが使える「福岡・佐賀・大分・熊本エリア」は佐賀駅までですが、10月3日以降、新たに長崎本線・佐世保線の鍋島〜江北〜早岐〜佐世保間と、大村線のハウステンボス駅が加わります。臨時で開設されるバル