立憲民主党の泉健太代表（50）は6日、党本部で記者会見し、再選を目指して党代表選（7日告示、23日投開票）に出馬すると表明した。告示直前まで立候補に必要な国会議員の推薦人20人の確保が難航したが、ようやくめどがついた。出馬表明は枝野幸男前代表（60）、野田佳彦元首相（67）に続いて3人目。【写真まとめ】立憲代表選「候補者」たち泉氏は会見で派閥裏金事件を起こした自民党について「国民が不満や怒りを感じている中