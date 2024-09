Googleの写真管理サービス「Google フォト」には高度な検索機能が搭載されており、「食べ物」「海」「山」といった単語で検索することで膨大な写真ライブラリから目的の写真を探すことが可能です。この検索機能の強化アップデートが2024年9月5日(木)に実施され、自然な文章で条件を細かく指定して絞り込み検索できるようになりました。Google Photos: Search improvements and early access to Ask Photoshttps://blog.google/prod