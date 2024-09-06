「冒険家」を名乗るYouTuber・ゆたぼんが9月4日、自身のYouTubeチャンネル「冒険家ゆたぼんチャンネル」を更新。視聴者から「ごもっとも」との声が多く寄せられた。現在、日本航空高等学校通信制過程メタバース工学科で学ぶ高校1年生のゆたぼんは、9月2日、当チャンネルで高卒認定試験の結果が届き、8科目中、英語を除いた7科目がめでたく合格したことを報告。ところが、である。4日の更新回で、ゆたぼんはこう口にしたのだ。