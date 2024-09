JFrogは9月4日(米国時間)、「Revival Hijack - PyPI hijack technique exploited in the wild, puts 22K packages at risk|JFrog」において、正常な手続きにより削除されたPyPI(Python Package Index:Python のパッケージを公開するためのリポジトリ)プロジェクトを再登録するリバイバルハイジャック(Revival Hijack)に注意を喚起した。22,000件以上の削除済みパッケージに乗っ取りの可能性があると指摘している。Revival Hija