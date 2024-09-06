◆第９回紫苑Ｓ・Ｇ２（９月７日、中山競馬場・芝２０００メートル＝１〜３着馬に秋華賞の優先出走権）秋華賞トライアルの紫苑Ｓで重賞初制覇を狙うボンドガール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は９月６日、美浦の角馬場で運動後、Ｂダートコースを軽めのキャンターで約１周半流して最終調整を済ませた。手塚調教師は「落ち着いているから、いいんじゃないですか。（中山の）２０００メートルなので、１コー