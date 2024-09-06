Ｂ１仙台８９ＥＲＳは５日にカメイアリーナ仙台で、台湾のプロチーム「フォルモサ・ドリーマーズ」との国際親善試合を行い９０―６８で勝利した。前半は４０―４０と同点も、後半に粘り強い守備と正確な３点シュートでペースを握った。今季初のホーム開催試合に、プレシーズンマッチながら４０００人超の観客が訪れた。試合はチームの「２０周年プロジェクト」の一環で、台湾の選手たちは仙台市内の小学校や東日本大震災の被災