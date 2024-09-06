中国の完成車輸出台数、７月は２６・２％増山東省煙台港の自動車積み出し埠頭で船積みを待つ車両。（資料写真、小型無人機から、煙台＝新華社記者/朱崢）【新華社北京9月6日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会が5日に発表した2024年7月の完成車輸出台数は前年同月比26.2％増（前月比13.6％増）の55万3千台、輸出額は13.8％増（同14.3％増）の99億8千万ドル（1ドル＝約143円）だった。同協会が税関総署のデータを基にま