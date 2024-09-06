三重県商工会議所連合会は、円安や物価高賃上げなどの影響を受ける中小企業への支援や、活力ある地域づくりを求める要望書を5日、三重県の一見知事に手渡しました。5日は、連合会の伊藤歳恭会長をはじめ、県内12の商工会議所の会頭らが県庁を訪れました。伊藤会長は「国際情勢や円安などの環境変化への対応や原材料高、人出不足など依然として多くの経営課題が存在している」と話し「各商工会議所の支援体制の強化は待ったなしの状