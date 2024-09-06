5人組ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（43）が6日、自身のインスタグラムを更新。自身の抱える不安についてつづった。山口は22年5月に「帯状疱疹」と診断されたことを報告。同7月には極度の倦怠（けんたい）感や疲労状態などの不調が続いていたとして同月いっぱいの休養を発表し、バンドの全国ツアーをキャンセルした。その後SNSを再開してラジオなどにも復帰。昨年10月からソロツアーを行い、そのファ